Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : entouré pour un point d'activité encourageant Cercle Finance • 27/05/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - Ipsos bondit de 13% après un point sur la crise du Covid-19, dans lequel il fait part de commandes nouvelles pour le mois de mai, 'assez proches du niveau de l'an passé même si elles devraient in fine rester un peu moins élevées'. 'Surtout, le niveau du carnet de commande est beaucoup moins affecté qu'en avril par des annulations et reports. Au total, il devrait, pour l'ensemble du mois, baisser d'environ 15%, soit un rythme de décroissance quatre fois inférieur à celui constaté en avril', souligne-t-il. 'Pour les cinq premiers mois de l'année, le carnet de commandes de 2020 marque une réduction un peu supérieure à 10%. Sur la même période, le chiffre d'affaires suit une évolution très semblable', ajoute le groupe d'études de marché et de sondage.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris +14.43%