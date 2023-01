Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos: deux nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 06/01/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Le groupe d'enquêtes d'opinion et d'études marketing Ipsos annonce deux nominations au sein de son comité exécutif global, à savoir celles de Valérie Vezinhet comme chief people officer et de Michel Guidi comme chief operating officer.



Précédemment head of human capital France & Afrique Francophone chez PWC, Valérie Vezinhet soutiendra le plan de croissance 2025 d'Ipsos en se concentrant sur les aspects de ressources humaines au sein du groupe.



Après avoir dirigé pendant 17 ans l'expansion internationale de Dynata, Michel Guidi supervisera quant à lui la plateforme technologique, l'ensemble des opérations et la collection des données, ainsi que l'informatique d'Ipsos.





