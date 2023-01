Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos: démission d'un administrateur information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Ipsos fait part de la démission pour raison personnelle de Jennifer Hubber de son mandat d'administrateur. Le comité des nominations et des rémunérations mène actuellement un processus de sélection afin d'identifier un ou plusieurs candidats au conseil d'administration.



Le spécialiste des études de marchés et des enquêtes d'opinion ajoute qu'un ou plusieurs noms sera ou seront ainsi proposés au vote des actionnaires lors de son assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à se tenir le 16 mai prochain.





