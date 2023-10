Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos: croissance organique de 4,3% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 09:22









(CercleFinance.com) - Ipsos affiche pour son troisième trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 588 millions d'euros, en baisse de 2,3% en données publiées mais en croissance organique de 4,3% (après -2,8% au premier trimestre et +0,5% au deuxième).



'Cela illustre la bonne dynamique globale de l'activité du groupe, pourtant pénalisée par les difficultés rencontrées sur les grands clients de la Tech et la faible reprise économique en Chine', commente le groupe d'études de marchés et d'enquêtes d'opinion.



Ipsos confirme son objectif de croissance organique entre 3 et 4% ainsi qu'une marge opérationnelle autour de 13%, 'montrant ainsi la résilience de son modèle, sa capacité à maîtriser les coûts ainsi qu'à améliorer sa marge brute'.





Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -0.31%