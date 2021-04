IPSOS : croissance interne de 14,1% au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre 2021 le chiffre d'affaires d'Ipsos s'établit à 466,3 millions d'euros, en croissance 8,8% par rapport à 2020 et 10,5% de plus qu'en 2019. Les effets de change sont importants, ils diminuent le niveau du revenu de la compagnie à hauteur de 5,7% reflétant la baisse de la valeur de la plupart des monnaies des pays émergents et également celle du dollar américain vis-à-vis de l'euro. Les effets de périmètre sont faibles (+0,4%). La croissance organique du spécialiste des études par enquête est de 14,1%.

Le ratio d'endettement net au 31 mars 2021 s'établit à 20%, en baisse par rapport aux 31% enregistrés au 31 décembre 2020 et aux 47% du 31 mars 2020.

La société possède une bonne liquidité avec 327 millions d'euros de trésorerie et environ 300 millions d'euros de facilités bancaires non utilisées, lui permettant de faire face à ses échéances de dette de 2021 et 2022.

" La demande qui nous est adressée est forte depuis l'automne dernier. Notre performance du premier trimestre 2021 est excellente. Elle est la combinaison positive entre une demande privée forte et une demande publique très vigoureuse et exceptionnelle en partie parce que directement liée à la gestion de l'épidémie " a commenté la firme

A ce jour, son carnet de commandes est lui aussi élevé. Par conséquent, malgré les inévitables incertitudes liées à la situation sanitaire et à ses conséquences sur la société, l'activité économique et plus généralement la stabilité sociale, Ipsos juge être en position de faire mieux en termes de chiffre d'affaires qu'en 2020 et aussi qu'en 2019. La croissance de son activité devrait s'accompagner d'une amélioration de son taux de marge opérationnelle par rapport à 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des signaux encourageants

Certaines études estiment que les investissements sur le marché publicitaire français devraient bondir de 9,5% l'an prochain pour s'établir à 13,4 milliards d'euros. Le marché retrouverait ainsi son niveau pré-Covid (13,2 milliards en 2019). La ruée des annonceurs vers les leviers numériques contribuera significativement à cette croissance. Après un développement de 10,5% l'an prochain, le numérique devrait capter 55,7% du marché français. Un ensemble de facteurs positifs comme les grands événements sportifs de 2021 (Euro, Jeux olympiques de Tokyo), 2022 (Coupe du monde de football) et 2024 (Jeux olympiques de Paris) porteront également le marché.

Sur le plan mondial, les professionnels prévoient un rebond de 12,3 % en 2021, après une décroissance de 5,8% cette année.