IPSOS : chiffre d'affaires en légère hausse au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre 2020, le chiffre d'affaires d'Ipsos s'est établi à 428,7 millions d'euros, en hausse de 1,6%. Ce chiffre intègre les effets positifs, pour 0,8%, de deux acquisitions réalisées au cours du trimestre, ainsi que des effets de change positifs pour 0,8%. La croissance est forte dans la zone Amériques, plus particulièrement aux Etats-Unis (+ 5 %). A l'inverse, l'Asie Pacifique enregistre une décroissance de 10%, en raison de l'évolution très défavorable des activités en Chine (- 25 %) affectées par un confinement précoce.

Le chiffre d'affaires réalisé à travers les services qui s'adressent aux personnes définies comme clients et salariés sont en recul de 5%, et de 1,5% pour les consommateurs. Les audiences Citoyens et Médecins et Patients sont toutes deux en hausse, +10% et +3,5% respectivement, liées directement à la pandémie.

La profitabilité est en baisse d'environ 100 points de base par rapport à la même période de l'an dernier, compte tenu de la baisse soudaine d'activité intervenue à compter de la mi-mars.

Le ratio d'endettement net au 31 mars 2020 est à 47,4% en baisse par rapport aux 51,5% enregistrés au 31 décembre 2019 et aux 52,9% du 31 mars 2019.

La société possède une trésorerie de 230 millions d'euros et environ 500 millions d'euros de facilités bancaires non utilisées, lui permettant de faire face à ses échéances de dette de 2020 et 2021.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Communication - Publicité

Le marché de la publicité digitale a atteint 2,8 milliards de chiffre d'affaires en France au premier semestre 2019, enregistrant une progression de 13%. Google et Facebook captent plus de 75% de ce marché selon le cabinet d'études eMarketer.

Aux Etats-Unis la tendance est encore plus spectaculaire car le marché de la publicité en ligne culmine à 57,9 milliards de dollars au premier semestre, selon les données de l'IAB (Interactive Advertising Bureau). 70% des budgets consacrés à la publicité numérique ciblent désormais les smartphones, contre 30% pour les ordinateurs fixes. La proportion était inverse il y a seulement quatre ans. Les prévisions tablent sur un montant de 120 milliards de dollars pour le marché américain de la publicité digitale cette année, soit un peu moins de la moitié du marché américain de la publicité dans sa globalité. L'an passé, ce marché s'est établi à 275 milliards de dollars, la part du numérique s'établissant à 40%.