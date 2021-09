Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : changement de direction, dans tous les sens du terme information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration a décidé d'interrompre les discussions (suite à de profondes divergences) qui devaient faire de Nathalie Roos la directrice générale d'Ipsos et de nommer Ben Page en remplacement de Didier Truchot à partir du 15 novembre. Ce n'est pas du goût du marché et le titre change brutalement de direction: il chute d'entrée de jeu de -10% vers 38,25E ('gap' sous 42,5E), effaçant tous ses gains depuis le 26 juillet (2 mois de hausse ininterrompue). Le titre tentera de préserver le palier de soutien des 38,85E et s'il n'y parvient pas, Ipsos risque de revenir combler le 'gap' des 36,7E du 21/07.

