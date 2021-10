Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : Ben Page va rejoindre le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Ipsos fait part de la démission de Neil Janin de son mandat d'administrateur, ce qui permettra de proposer au conseil d'administration, lors de sa réunion du 4 octobre, de coopter Ben Page en qualité de nouveau membre du conseil. Comme annoncé le 27 septembre, Ben Page prendra ses fonctions de directeur général, succédant ainsi à Didier Truchot, le 15 novembre. Didier Truchot continuera à assurer à compter de cette date les fonctions de président du conseil d'administration. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la cooptation, par le conseil, de Ben Page en qualité d'administrateur d'Ipsos sera ensuite soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -0.76%