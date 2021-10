Ipsos : acquisition du britannique Karian and Box

(CercleFinance.com) - Ipsos annonce aujourd'hui l'acquisition de Karian and Box, société britannique spécialisée dans la recherche et l'expérience des salariés.

Alors que les entreprises accordent de plus en plus d'importance aux relations avec leurs salariés, Ipsos développe ainsi ses capacités de Gestion des relations avec les employés.

Fondée en 2006, Karian and Box a réalisé un CA de 7 M£ en 2020 avec 100 salariés, et a comme ambition d'aider les dirigeants à prendre des mesures basées sur les données pour améliorer la culture d'entreprise et l'expérience.

'Les défis auxquels sont confrontés les dirigeants d'aujourd'hui sont complexes et multidimensionnels et il n'a jamais été aussi important de donner une voix aux salariés', commente Didier Truchot, fondateur et président d'Ipsos.