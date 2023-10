Ipsos: acquisition de 'New Vehicle Customer Study' information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 17:58

(CercleFinance.com) - Ipsos annonce l'acquisition de'New Vehicle Customer Study', soit le plus important et le plus ancien programme d'études syndiquées d'InMoment dans le secteur de l'automobile en Amérique du Nord.



'New Vehicle Customer Study'porte sur le comportement des acheteurs automobile aux États-Unis et au Canada, fournissant notamment des analyses détaillées sur les raisons d'achat et de préférence des consommateurs, ainsi que l'évaluation de leur expérience avec leur véhicule neuf.



'Il s'agit du programme d'études de référence pour l'industrie, utilisé par des centaines de professionnels du secteur pour alimenter leurs stratégies marketing et de développement produit', souligne Ipsos.



'En ligne avec nos ambitionsà horizon 2025, cette acquisition renforce et fait croître les capacités d'études de premier plan d'Ipsos dans le monde. L'expertise de NVCS, ainsi que ses équipes de talent, vont nous permettre d'accompagner nos clients du secteur automobile dans l'avenir, alors que la mobilité est en constante évolution', a commenté Ben Page, Directeur Général d'Ipsos.