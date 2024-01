Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: acquisition de Jarmany au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 07:55









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce l'acquisition de Jarmany, entreprise au Royaume-Uni spécialisée en analyse et en stratégie de données.



La société accompagne plusieurs entreprises internationales dans leurs décisions opérationnelles, financières et stratégiques. Son expertise repose sur l'agrégation, l'analyse et la visualisation des données, en utilisant notamment l'Intelligence Artificielle.



Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : ' Cette acquisition contribue au plan de croissance 2025 d'Ipsos en renforçant nos capacités d'analyse de données et en consolidant notre position de partenaire clé auprès de nos clients. '





