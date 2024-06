Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsos: acquisition de Datasmoothie au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce avoir procédé à l'acquisition de Datasmoothie Ltd, société britannique qui développe une plateforme cloud automatisée, simplifiant et accélérant la compilation et le traitement de données, avec un système modulable pour gérer des projets à grande échelle.



Travaillant déjà avec le groupe français d'études de marché, l'équipe de Datasmoothie agrège des données historiques et nouvelles, quel que soit leur format, sous forme de tableaux de bord, de feuilles de calcul ou de présentations.



'Cette acquisition va nous permettre d'accélérer significativement le traitement et la livraison des données, accordant ainsi à nos chercheurs plus de temps pour générer les informations les plus pertinentes pour nos clients', explique Ben Page, le DG d'Ipsos.





