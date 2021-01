IPSOS acquiert la société de mesure d'audience croate Fistnet

(AOF) - Ipsos a annoncé l'acquisition de Fistnet d.o.o, une société croate qui a conçu la plate-forme de mesure d'audience numérique "Dotmetrics". Cette acquisition vient sceller une collaboration de longue date et fructueuse entre Ipsos et Fistnet dans la région d'Adria. Avec de nouvelles améliorations, la plateforme a été déployée par la solution Ipsos for Iris, devenant en 2021 la source officielle de mesure de l'audience en ligne adoptée par UKOM1. Fondée en 2012, Fistnet est composée d'experts en mesure d'audience et d'ingénieurs en logiciels de Big Data.

Des signaux encourageants

Certaines études estiment que les investissements sur le marché publicitaire français devraient bondir de 9,5% l'an prochain pour s'établir à 13,4 milliards d'euros. Le marché retrouverait ainsi son niveau pré-Covid (13,2 milliards en 2019). La ruée des annonceurs vers les leviers numériques contribuera significativement à cette croissance. Après un développement de 10,5% l'an prochain, le numérique devrait capter 55,7% du marché français. Un ensemble de facteurs positifs comme les grands événements sportifs de 2021 (Euro, Jeux olympiques de Tokyo), 2022 (Coupe du monde de football) et 2024 (Jeux olympiques de Paris) porteront également le marché.

Sur le plan mondial, les professionnels prévoient un rebond de 12,3 % en 2021, après une décroissance de 5,8% cette année.