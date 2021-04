Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : achète Intrasonics, expert des audiences numériques Cercle Finance • 12/04/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - Ipsos annonce l'acquisition d'Intrasonics, un spécialiste de la technologie de reconnaissance audio basé au Royaume-Uni. Fondé en 2008, Intrasonics a été un partenaire clé dans le développement de la solution de mesure passive exclusive d'Ipsos, MediaCell, qui est au coeur de certains des récents succès d'Ipsos en matière de mesure d'audience. Pour Didier Truchot, PDG et Président d'Ipsos, cette acquisition 'permet à Ipsos de coupler ses capacités de mesure d'audience aux dernières technologies et techniques'. 'Avec la montée en puissance des médias diffusés numériquement, le filigrane audio est essentiel pour aider à comprendre comment et où le public consomme différents types de contenu', complète Liz Landy, à la tête des services de mesure d'audience chez Ipsos.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -0.31%