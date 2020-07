Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsos : à peu près stable après ses semestriels Cercle Finance • 23/07/2020 à 14:40









(CercleFinance.com) - Ipsos se montre à peu près stable au lendemain de la publication, au titre du premier semestre 2020, d'un résultat net ajusté part du groupe en baisse de 56,5% à 12,8 millions d'euros et d'un taux de marge opérationnelle en retrait de 2,3 points à 3,2%. Le chiffre d'affaires du spécialiste du marketing des enquêtes d'opinion s'est établi à 786 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en recul de 13% (-13,5% en organique), très fortement impacté par la pandémie de Covid-19. Revendiquant toutefois un carnet de commandes légèrement positif au mois de juin, Ipsos 'compte bien, en dépit des incertitudes, connaître un second semestre 2020 meilleur que le premier, tant du côté de ses ventes et de son chiffre d'affaires que du côté de ses marges'.

Valeurs associées IPSOS Euronext Paris -1.45%