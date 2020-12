IPSEN vise une croissance annuelle moyenne de 2% à 5% jusqu'en 2024

(AOF) - Ipsen tiendra aujourd'hui son événement Capital Markets Day afin d'exposer ses nouvelles priorités stratégiques avec pour principaux objectifs de soutenir durablement sa croissance et d'apporter aux patients des options thérapeutiques innovantes. Dans un communiqué publié en amont, le laboratoire a présenté ses objectifs financiers pour la période 2020-2024. Il vise un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires compris entre +2 et +5%. Ipsen compte accroître ses investissements en R&D grâce aux économies réalisées sur les frais de vente et les frais généraux et administratifs.

L'innovation externe est la priorité d'Ipsen en matière d'allocation de capital. D'ici 2024 et afin de mener à bien sa stratégie d'innovation externe, Ipsen prévoit de porter à 3 milliards d'euros sa capacité d'investissement dans la croissance de son portefeuille de R&D, hors toute cession d'actifs.

