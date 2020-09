Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : vers une présentation de données dans la FOP Cercle Finance • 10/09/2020 à 07:20









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que de nouvelles données concernant son portefeuille croissant dans l'aire thérapeutique des maladies rares seront présentées lors de sept présentations à l'occasion de la réunion annuelle de l'ASBMR, qui se déroulera du 11 au 15 septembre. Le laboratoire pharmaceutique va notamment présenter, lors d'une session orale le 12 septembre, les résultats de son essai MOVE, la première et la seule étude multicentrique de phase III sur la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). Quatre posters seront présentés sur les données de l'étude NHS d'Ipsen, la plus grande étude sur la FOP de ce type au monde. Elle constitue la première étude longitudinale mondiale, multicentrique conçue pour mesurer la progression de la maladie sur trois ans.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%