Ipsen: vers une cassure du plancher majeur des 79,6E ?

(CercleFinance.com) - Ipsen ouvre un 'gap' sous 85,4E, après les -8% de vendredi (entrée au capital de Genfit): avec -8% supplémentaires, Ipsen s'achemine vers une cassure du plancher majeur des 79,6E du 10 septembre.

En cas de confirmation, une rechute sur 74,5E serait l'hypothèse la moins négative, le retracement des 70E semblant plus probable.





