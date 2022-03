Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: vers un nouveau dispositif pour Somatuline Autogel information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce son investissement dans un nouveau dispositif électronique d'auto-injection de Somatuline Autogel / Somatuline Depot (lanreotide) à la pointe de l'innovation, en vue d'améliorer l'administration et l'expérience d'injection des patients.



Le nouveau dispositif sera fabriqué en collaboration avec Phillips-Medisize. Le laboratoire pharmaceutique français prévoit par ailleurs d'accroître ses investissements dans son site de fabrication à Signes (France).



Des études de performance et de sécurité sont en cours, pour des premiers lancements du nouveau dispositif prévus en 2024. L'enveloppe d'investissement global dans le projet, y compris les investissements à Signes, s'élève à environ 60 millions d'euros.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +1.02%