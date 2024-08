Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: vente d'un bon d'examen prioritaire aux USA information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Ipsen a annoncé mardi avoir conclu un accord portant sur la vente de son bon d'examen prioritaire (PRV) pour une maladie pédiatrique rare à une grande société pharmaceutique internationale.



Le laboratoire pharmaceutique français rappelle qu'il avait reçu ce PRV l'an dernier suite à l'approbation de Sohonos, son médicament contre la fibrodysplasie ossifiante progressive chez l'enfant, par l'agence sanitaire américaine (FDA).



Dans le cadre de cet accord, Ipsen recevra un paiement en espèces de 158 millions de dollars au moment de la finalisation de la transaction.



Dans un communiqué, le groupe explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de lancement de médicaments et d'innovation qui se concentre sur trois domaines thérapeutiques privilégiés, à savoir l'oncologie, les maladies rares et les neurosciences.



'Nous restons concentrés sur la mise à disposition des meilleurs médicaments pour les patients du monde entier', a déclaré Philippe Lopes-Fernandes, le directeur des affaires ('chief business officer') de l'entreprise.



En 2012, le parlement américain a autorisé la FDA à accorder aux laboratoires pharmaceutiques des bons de revue prioritaire ('priority review voucher') afin de les encourager à développer de nouveaux médicaments pour les maladies pédiatriques rares.



Aux termes de ce dispositif, un laboratoire qui reçoit l'approbation de 'maladie pédiatrique rare' pour un médicament peut avoir le droit à un bon susceptible d'être échangé, transféré ou vendu à un autre acteur.



Suite à cette annonce, l'action Ipsen progressait de 0,3% mardi matin à la Bourse de Paris, à comparer avec une hausse de l'ordre de 0,2% pour l'indice SBF 120.





Valeurs associées IPSEN 106,90 EUR Euronext Paris +0,38%