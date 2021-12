Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : va tenter de renouer avec les 92E information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 10:59









(CercleFinance.com) -Ipsen a réussi à stopper sa décrue vers 86E: le titre qui refranchit les 89E va tenter de renouer avec les 92E (son zénith des 4 et 15/11). Le titre s'inscrit dans un vaste 'triangle' haussier (il progresse le long d'une oblique qui gravite justement vers 86E) qui serait validé par le franchissement de 94E, avec les 125E -au minimum- en ligne de mire, et le retracement des 150/152E (ex-zénith historique de mi-septembre 2018) par la 'règle du balancier'.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +2.30%