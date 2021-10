Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : une nouvelle Vice-Présidente Exécutive information fournie par Cercle Finance • 11/10/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Ipsen a annoncé aujourd'hui la nomination de Mari Scheiffele en qualité de Vice-Présidente Exécutive et Présidente Médecine de spécialité internationale, à compter du 1er novembre 2021. Basée à Boulogne, en France, elle reportera directement à David Loew, Directeur général d'Ipsen et sera membre de l'Executive Leadership Team. ' Mari apporte 20 ans d'expérience en leadership dans le secteur de la santé aux États-Unis, en Europe et au Japon. Elle rejoint Ipsen depuis Novartis où elle a occupé divers postes stratégiques mondiaux et opérationnels nationaux, d'abord au Japon, puis au Royaume-Uni. Plus récemment, Mari a été directrice générale de la division Oncologie de Novartis au Royaume-Uni et en Irlande ' indique le groupe.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +1.85%