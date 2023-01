Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: un avis négatif du CHMP dans la FOP information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 08:43









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a recommandé, après son examen des données de l'essai MOVE, de ne pas accorder d'autorisation de mise sur le marché au palovarotène expérimental dans la fibrodysplasie ossifiante progressive.



Maladie ultra-rare, la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) se caractérise par une formation osseuse anormale progressive et permanente. À terme, cette maladie abrège l'espérance de vie médiane pour la ramener à 56 ans.



Soulignant qu'il n'existe actuellement dans l'UE que des traitements symptomatiques contre la FOP, Ipsen va solliciter le réexamen de l'avis du CHMP, sur la base des données scientifiques issues du programme d'essais cliniques du palovarotène existants.





