Ipsen : suspension d'administration pour palovarotène

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la suspension de l'administration du traitement aux patients recrutés dans l'étude globale de phase III destinée à évaluer son palovarotène dans la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), ainsi que dans les études d'extension de phase II en cours. Cette décision s'appuie sur les résultats de l'analyse de futilité revue par l'Independent Data Monitoring Committee (IDMC) qui ont indiqué que l'essai de phase III dans la FOP n'atteindrait probablement pas son critère d'évaluation principal au terme de l'étude. Ipsen est actuellement en train d'estimer l'impact financier de ces récents développements, notamment sur ses perspectives financières 2022, et les mettra à jour dans le cadre de la publication de ses résultats annuels pour 2019 en février prochain.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%