Ipsen : Sous une zone de résistance charnière (21P7S) Zonebourse • 29/04/2021 à 10:57

(Zonebourse.com) Malgré la récente poussée des indices, le titre Ipsen peine à reprendre de la hauteur et se heurte actuellement à la zone de résistance des 81.5/82 EUR. Cette zone de cours pourrait faire barrage au trend haussier de ces dernières séances et engendrer de nouveaux dégagements en direction des 74.6 EUR. Pour mettre à profit ce scénario baissier, on pourra acheter le turbo PUT Société Générale 21P7S qui cote 0.64 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 49% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 84.1 EUR, limitera le risque à -27%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli