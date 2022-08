Ipsen signe un partenariat stratégique avec Marengo Therapeutics

(AOF) - Ipsen et Marengo Therapeutics ont conclu un partenariat stratégique afin de développer en phase clinique deux traitements candidats précliniques à partir de la plateforme STAR de Marengo. Cette collaboration bénéficiera non seulement de l’expertise de Marengo en R&D concernant un nouveau mécanisme d’activation des lymphocytes T, mais aussi de la présence internationale d’Ipsen en oncologie dans le cadre du développement clinique et de la commercialisation.

Conformément aux conditions du contrat, Ipsen effectuera un premier paiement de 45 millions de dollars, ainsi que des versements ultérieurs qui pourront s'élever jusqu'à un total de 1,592 milliard de dollars si toutes les étapes sont respectées, en plus du paiement de redevances progressives sur les ventes.

Marengo assurera le développement préclinique et assumera les coûts associés jusqu'au dépôt de la demande d'approbation des nouveaux médicaments expérimentaux auprès des autorités américaines (FDA). Ipsen sera en charge du développement clinique et de la commercialisation.

" La conclusion de ce partenariat avec Marengo nous permet de poser des bases solides pour garantir une collaboration réussie, dans la lignée de nos efforts pour développer de nouveaux traitements durables qui viendront consolider notre portefeuille R&D en oncologie et renforcer notre engagement envers les patients atteints d'un cancer. " a déclaré Howard Mayer, Vice-Président Exécutif et Directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen.