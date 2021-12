Ipsen signe partenariat stratégique avec Genfit, dont il prend 8% du capital information fournie par AOF • 17/12/2021 à 08:52



(AOF) - Ipsen et Genfit ont conclu un partenariat stratégique pour initier une collaboration globale entre les deux sociétés. L’accord confère à Ipsen une licence globale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le médicament expérimental elafibranor de Genfit, destiné aux personnes atteintes de cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie inflammatoire, chronique et rare du foie.



Le partenariat accorde également à Ipsen l'accès aux futurs programmes cliniques menés parGenfit et associe l'expertise scientifique ainsi que les technologies propriétaires deGenfit dans les maladies du foie aux capacités de développement et de commercialisation d'Ipsen.



Pour affirmer son engagement sur le long terme dans le cadre de ce partenariat, Ipsen va également acquérir des actionsGenfit nouvellement émises, représentant 8% du capital post-émission, via un investissement de 28 millions d'euros, devenant ainsi l'un des principaux actionnaires de Genfit.



L'étude pivot internationale de Phase III en cours, évalue l'innocuité et l'efficacité d'elafibranor chez les personnes atteintes de CBP et présentant une réponse inadéquate ou une intolérance à l'acide ursodésoxycholique (AUDC).



Sur la base des données positives de Phase II, elafibranor a reçu des autorités américaines (FDA) la désignation Breakthrough Therapy, ainsi que la désignation Orphan Drug de la FDA et l'Agence Européenne du Médicament (EMA). Les résultats de l'essai de Phase II, conduit en double aveugle, randomisé, et contre placebo, ont révélé qu'après 12 semaines d'administration d'elafibranor, les patients atteints de CBP et ne répondant pas à l'AUDC présentaient une diminution significative des marqueurs d'activité de la maladie, notamment la phosphatase alcaline ou PAL (le critère composite d'évaluation avec la bilirubine), en comparaison avec le placebo.