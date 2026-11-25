(Zonebourse.com) - Après un tout début de séance dans le rouge, Ipsen parvient à grappiller 0,5% à 168 EUR, manifestant ainsi une certaine résilience après la dégradation de l'opinion de RBC Capital Markets de "surperformance" à "performance sectorielle", malgré un objectif de cours relevé de 148 à 175 EUR.
Selon la banque canadienne, le laboratoire pharmaceutique entre dans une période d'augmentation de ses dépenses opérationnelles qui, conjuguée au retour de la concurrence des génériques de Somatuline et à la perte d'exclusivité de Cabometyx en 2029, devrait empêcher le BPA de retrouver son niveau de 2026 avant 2030.
"Nous apprécions la diversité des opportunités de croissance (Iqirvo, Dysport dans la migraine, navtemadlin, corabotase et potravitug), et notre analyse de la valeur actuelle nette (VAN) met en évidence un potentiel de création de valeur à long terme si le groupe parvient à mettre en oeuvre sa stratégie", reconnaît toutefois l'analyste en charge du dossier.
L'établissement ajoute que la faible croissance du BPA d'Ipsen à moyen terme est correctement reflétée dans le PER de 11 fois les bénéfices estimés pour 2027. "Un lancement réussi de Dysport dans la migraine et/ou des résultats positifs de phase III pour le navtemadlin au 2e semestre 2027 pourraient constituer des catalyseurs favorables", estime-t-il.
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