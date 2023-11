Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: Santé Canada approuve Bylvay dans la PFIC information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - Ipsen et son partenaire israélien Medison ont annoncé lundi que Santé Canada avait approuvé Bylvay dans le traitement du prurit chez les enfants atteints de cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC).



Il s'agit du premier médicament autorisé dans le cadre de cette maladie hépatique progressive et potentiellement mortelle chez les patients de plus de six ans.



Jusqu'ici, la chirurgie était la seule option de traitement disponible pour les patients atteints de PFIC, une maladie qui se caractérise par une accumulation de bile dans les cellules du foie à l'origine d'intenses démangeaisons, d'un sommeil de mauvaise qualité, d'un retard de croissance et d'une moindre qualité de vie.





