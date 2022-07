Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: révision en hausse des objectifs 2022 information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 07:40









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce réviser à la hausse ses objectifs financiers 2022, visant maintenant une croissance des ventes totales supérieure à 7% à taux de change constant et une marge opérationnelle des activités supérieure à 36%.



Sur le premier semestre, le laboratoire pharmaceutique dévoile un résultat net IFRS en hausse de 30% à 394 millions d'euros, et une marge opérationnelle des activités accrue de 2,1 points à 39,6%, pour des ventes de 1,43 milliard (+10,5% à taux de change constant).



Par ailleurs, Ipsen annonce la finalisation de la cession de son activité en santé familiale à Mayoly Spindler, pour un montant total correspondant à une valeur d'entreprise de 350 millions d'euros, dont un paiement conditionnel de 50 millions.





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%