Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : revient au contact des 78,1E Cercle Finance • 09/07/2020 à 14:55









(CercleFinance.com) - Ipsen revient au contact d'une zone de résistance autour des 78,1E à laquelle le titre se heurte depuis le 17 juin. En cas de débordement, il pourrait aller refermer le 'gap' des 80,65E du 23 janvier puis affronter la résistance des 83,3E du 6 décembre au 23 janvier.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +3.14%