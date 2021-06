Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : résultats détaillés présentés dans le DTC Cercle Finance • 07/06/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce présenter avec Exelixis, les résultats détaillés de l'étude pivotale de Phase III COSMIC-311 évaluant le cabozantinib chez des patients atteints d'un cancer de la thyroïde différencié (DTC) réfractaire à l'iode radioactif et précédemment traité. Les résultats de l'étude, qui a atteint le critère d'évaluation principal -l'amélioration significative de la survie sans progression- à l'issue d'une revue en aveugle par un comité de radiologie indépendant, paraîtront dans The Lancet Oncology et ont été soumises à la FDA. En février 2021, la FDA a accordé la désignation de 'Breakthrough Therapy' au cabozantinib comme traitement potentiel chez les patients atteints d'un DTC ayant progressé après un traitement antérieur et qui est réfractaire à l'iode radioactif.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +1.65%