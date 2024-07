Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Ipsen indique revoir à la hausse ses objectifs pour 2024, attendant désormais une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 7% à taux de change constant, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% du CA.



Au premier semestre, le laboratoire pharmaceutique a vu son résultat net des activités s'accroitre de 1,6% à 399,4 millions d'euros, pour une marge opérationnelle des activités en retrait de 1,6 point à 32,4%.



A 1,66 milliard d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 8% (+9,5% à taux de change constant), soutenu par les performances de Cabometyx et Dysport, ainsi que par les contributions de Bylvay et d'Onivyde.



Par ailleurs, Ipsen a signé avec Day One Biopharmaceuticals un accord de partenariat mondial en dehors des États-Unis pour le tovorafénib dans le GBG, forme la plus courante de cancer du cerveau chez l'enfant, et toute indication future développée par Day One.





