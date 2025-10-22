Ipsen relève de nouveau ses objectifs après un CA à +13,7% au T3

Ipsen IPN.PA a relevé mercredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle, citant une érosion plus lente qu'anticipée des ventes de Somatuline et une croissance accélérée des ventes du reste du portefeuille.

Pour 2025, le groupe biopharmaceutique anticipe une croissance de 10,0% à taux de change constant de son chiffre d'affaires, contre +7,0% précédemment. Il avait déjà relevé ses objectifs annuels en juillet.

L'objectif annuel de marge opérationnelle est également relevé, à environ 35,0% du chiffre d'affaires contre 32,0% auparavant.

Le chiffre d'affaires d'Ipsen au troisième trimestre de son exercice a augmenté de 13,7% à taux de change constant sur un an, à 915 millions d'euros.

Dans un communiqué distinct, Ipsen a annoncé mercredi la signature d’un accord définitif en vue de l’acquisition d’ImCheck Therapeutics.

