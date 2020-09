IPSEN recrute un Chief Business Officer chez Merck KGaA

(AOF) - Ipsen a annoncé la nomination de Philippe Lopes-Fernandes en qualité de Vice-Président Exécutif, Chief Business Officer, à compter du 1er octobre 2020. Basé à Cambridge (Massachusetts, États-Unis), il sera responsable de toute l'activité business développement et gestion des partenariats. Il reportera directement à David Loew, Directeur général d'Ipsen, et sera membre de l'Executive Leadership Team.

Avant de rejoindre Ipsen, Philippe Lopes-Fernandes a travaillé chez Merck KGaA où il était devenu Vice-Président Senior, Directeur mondial du Business Développement et de la Gestion des partenariats, basé à Cambridge (États-Unis). Auparavant, il a occupé plusieurs postes chez Merck KGaA, en Business Développement, Fusions et Acquisitions, Finances et Marketing en France, au Portugal, en Allemagne, en Suisse et aux Etats Unis.

AOF - EN SAVOIR PLUS