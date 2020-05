Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen recrute son nouveau DG chez Sanofi Reuters • 29/05/2020 à 07:27









(Actualisé avec nominations chez Sanofi) PARIS, 29 mai (Reuters) - Ipsen IPN.PA a annoncé vendredi la nomination de David Loew comme nouveau directeur général à compter du 1er juillet, en remplacement d'Aymeric Le Chatelier, qui reprendra ses seules fonctions de directeur financier. David Loew, qui est suisse, occupe depuis 2016 la fonction de directeur général de Sanofi Pasteur Vaccins, précise le groupe pharmaceutique français dans un communiqué. Sanofi SASY.PA a annoncé parallèlement la nomination de Thomas Triomphe à la tête de Sanofi Pasteur pour succéder à David Loew. Actuel responsable des franchises et de la stratégie produit de Sanofi Pasteur, Thomas Triomphe sera promu le 15 juin au poste de vice-président exécutif. Outre Thomas Triomphe, trois autres dirigeants sont nommés au comité exécutif de Sanofi: Natalie Bickford (Chief People Officer), Arnaud Robert (Chief Digital Officer) et Julie Van Ongevalle (Vice-présidente exécutive Santé Grand Public), précise le laboratoire dans un communiqué. Le communiqué d'Ipsen : Le communiqué de Sanofi : (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +5.87% SANOFI Euronext Paris +2.70%