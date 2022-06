Ipsen reçoit un avis positif en Europe pour Dysport

(AOF) - Ipsen a annoncé aujourd'hui que Dysport (abobotulinumtoxinA) a reçu un avis positif des autorités européennes pour la prise en charge de l'incontinence urinaire (IU) chez les patients adultes atteints d'hyperactivité neurologique du détrusor (HND) due à une blessure médullaire (BM) (traumatique ou non traumatique) ou à une sclérose en plaques (SEP), qui effectuent régulièrement un sondage intermittent propre (SIP).

Cet avis positif pour Dysport permet désormais aux autorités de santé de chaque pays européen d'accorder des autorisations de mise sur le marché nationales, conformément à la réglementation de leur pays. Par ailleurs, Ipsen est actuellement en voie d'obtenir des approbations dans d'autres pays, en dehors de l'Union européenne.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 3ème laboratoire français spécialisé dans les peptides et les toxines, créé en 1929 ;

- Chiffre d’affaires de 2,6Mds€ réparti entre la médecine de spécialité pour 92 % (tumeurs neuroendocriniennes avec Somatuline, cancer de la prostate avec Decapeptyl, du rein avec Cabometyx, du pancréas avec 0nivyde et le reste en santé familiale (Smecta, Forlax, Fortrans...) ;

- Présence internationale majoritairement en Europe (39 % + 5 % au Royaume-Uni) et aux Etats-Unis (34 %) ;

- Nouveau modèle d'affaires en 4 piliers : maximisation du portefeuille de médecine de spécialité et revue stratégique de l’activité santé familiale, réorganisation de la R&D ciblée vers les médicaments différenciés en oncologie, maladies rares et neurosciences, efficacité industrielle et engagement environnemental et social ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices Beaufour (66,54 % des droits de vote), Marc de Garidel présidant le conseil de 14 membres, David Loew étant directeur général ;

- Solidité du bilan avec une dette nette ramenée à 525 M€, soit un effet de levier de 0,6 et autofinancement libre de 647 M€.

Enjeux

- Stratégie 2022 capitalisant sur la médecine de spécialité et sur l’intégration de Clementia visant 3,2 Mds€ de chiffre d'affaires et plus de 32 % de marge opérationnelle ;

- Stratégie d'innovation soutenue par une R&D égale à 15 % des ventes exercée dans 3 centres (Oxford, Cambridge, Saclay), 1 Md€ d'investissement étant consacrés aux toxines botuliques et recombinantes, ayant abouti à la création d'un portefeuille de 21 produits dont 3 enregistrés (Dysport rides de la gabelle, Dysport PUL Spasticité, Somatuline acromégale) et 6 en phase 3 (cabometyx en association avec 6 autres produits, decapeptyl 3 M, Onivyde 1L et 2L, Dysport solutions) ;

- Stratégie environnementale : recul, entre 2015 et 2020, de 5 % des consommations en énergie et des émissions de CO2 et de 30 % des consommations d'eau / intégration depuis 2019 des critères ESG dans les émissions obligataires ;

- Partenariats avec l'allemand Schwabe , avec Oncodesign, spécialiste de la pharmaco-­imagerie et de la détention des bio­marqueurs; et, en oncologie, avec le centre canadien IRICoR ;

- Retombées commerciales du protocole Cabometyx-rivolumab contre le carcinome rénal, agréé par la Commission européenne ;

- Décisions attendues d’ici fin 2021 : réglementaires avec Onivyde contre le cancer du poumon aux Etats-Unis et Palovarotène contre la FOP, clinique pour le Cabometyx-atezolizumab contre le concer du foie ;

- Attente d’acquisitions, avec une force de frappe de 1,3 Md€.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.