Ipsen: reçoit deux avis positifs du CHMP

(CercleFinance.com) - Ipsen a annoncé aujourd'hui avoir reçu deux avis positifs du CHMP, le comité scientifique de l'Agence européenne des médicaments (EMA), pour deux médicaments différents contre des maladies cholestatiques rares issus du portefeuille en croissance du Groupe.



Iqirvo (elafibranor) est recommandé pour le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP) en association avec l'acide ursodésoxycholique (UDCA) chez l'adulte présentant une réponse inadéquate à l'UDCA, ou en monothérapie chez les patients intolérants à l'UDCA.



Kayfanda (odévixibat) a également reçu un avis positif du CHMP pour le traitement du prurit cholestatique dans le syndrome d'Alagille (SAG) chez les patients âgés de 6 mois ou plus.



La Commission européenne s'apprête désormais à examiner les recommandations du CHMP. Une décision finale sur les autorisations de mise sur le marché d'Iqirvo et Kayfanda est attendue au troisième trimestre 2024.



' Nous sommes ravis d'avoir reçu le même jour des avis positifs du CHMP pour deux nouveaux médicaments potentiels dans le traitement des maladies rares du foie cholestatiques. Il s'agit là d'un accomplissement rare, qui témoigne de notre engagement à répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients atteints de ces maladies, ' a déclaré Christelle Huguet, Vice-Présidente Exécutive, Directrice de la R&D. ' La CBP peut provoquer des lésions au niveau du foie, voire une insuffisance hépatique en l'absence de traitements efficaces. La décision communiquée ce jour nous rapproche de notre objectif de proposer aux patients Iqirvo, qui améliore de manière significative les biomarqueurs de la progression de la maladie sans aggraver les symptômes. L'avis positif concernant Kayfanda représente également une avancée majeure dans nos efforts visant à fournir une nouvelle option de traitement aux enfants atteints du syndrome d'Alagille, dont l'état du foie peut se détériorer rapidement et qui souffrent souvent d'une très mauvaise qualité de vie. '





