Ipsen : pulvérise les 122,5E, se hisse vers 127E

(CercleFinance.com) - Ipsen pulvérise la résistance des 122,5E de la mi-août et se hisse aussitôt vers 127E, franchissant au passage la résistance des 126,85E du 15 mars 2019.

Le signal haussier reste à confirmer mais dans l'affirmative, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 140,8E du 15 octobre 2018





Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +3.67%