Ipsen : pullback sous les 105,3E, retombe sur 101,2E

(CercleFinance.com) - Ipsen amorce un pullback sous les 105,3E et retombe sur 101,2E, non loin de l'ex-résistance des 100E du 11 novembre. Après une 'pause', les prochains objectifs se situent vers 106,9E (ex plancher du 31 mai) puis surtout 110E, ex 'gap' du 26 juillet

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -3.14%