Ipsen: prolongation du délai de l'OPA sur Albireo Pharma

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que sa filiale Anemone Acquisition Corp a prolongé le délai de validité de son offre publique d'achat en vue d'acquérir les actions d'Albireo Pharma, jusqu'au 1er mars à 23h59, heure de la côte Est américaine, sauf nouvelle prolongation.



Pour rappel, l'OPA propose un prix net de 42 dollars par action, payable au détenteur en numéraire, sans intérêt et après les retenues à la source applicables, auquel s'ajoute un certificat de valeur garantie (CVG) par action contractuel non transférable.



A 18h00, heure de l'Est, le 21 février, environ 13.229.445 actions d'Albireo Pharma avaient été valablement apportées dans le cadre de l'OPA et n'avaient pas été valablement retirées, soit environ 63% des actions en circulation au 20 janvier.





