Ipsen : présentation de résultats d'étude dans la FOP

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce les résultats de l'essai MOVE, la première et la seule étude multicentrique de phase III sur la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), qui sera dévoilée à la réunion annuelle de l'ASBMR, le 12 septembre. 'Les analyses post-hoc ont démontré une réduction substantielle (62%) du volume annualisé moyen de nouvelles ossifications hétérotopiques chez les patients atteints de FOP qui étaient traités par le médicament expérimental par voie orale palovarotène', précise Ipsen. Les résultats de la troisième analyse intermédiaire de l'essai MOVE, comprenant 107 participants, suggèrent ainsi que 'le palovarotène pourrait offrir une solution thérapeutique significative aux patients atteints de FOP', selon la société biopharmaceutique.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris +0.63%