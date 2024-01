Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ipsen: présentation de données positives pour Cabometyx information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Ipsen fait part de la présentation de nouvelles données pour Cabometyx en association avec une immunothérapie, à l'occasion du prochain symposium de l'American Society of Clinical Oncology sur les cancers génito-urinaires (ASCO GU), du 25 au 27 janvier à San Francisco.



Des premiers résultats détaillés de l'essai de phase III CONTACT-02 ont ainsi montré un bénéfice statistiquement significatif en matière de survie sans progression en association avec l'atézolizumab dans le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.



Par ailleurs, les données de suivi prolongé sur quatre ans issues d'étude pivot de phase III CheckMate -9ER confirment les bénéfices d'efficacité à long terme en association avec le nivolumab par rapport au sunitinib dans le carcinome du rein avancé.





