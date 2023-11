Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: présentation de données positives dans la CBP information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Ipsen et Genfit annoncent les résultats complets de l'étude pivot de phase III ELATIVE qui seront présentés oralement au congrès de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) et publiés dans le New England Journal of Medicine.



L'essai confirme le potentiel du candidat-médicament élafibranor en tant que nouvel double agoniste du PPAR α et δ, premier de sa classe pour les patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie hépatique cholestatique auto-immune rare.



Le produit, qui a été généralement bien toléré, a permis d'obtenir des améliorations significatives des biomarqueurs de la progression de la maladie par rapport au placebo, ainsi qu'une possible amélioration du prurit rapportée par les patients.





