IPSEN perd près de 6%: les objectifs 2020 ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Plus fort repli de l'indice SBF 120, Ipsen perd 5,5% à 66,10 euros en raison de perspectives 2020 décevantes. Le groupe pharmaceutique anticipé une croissance des ventes supérieure à 6% à taux de change constants et une marge opérationnelle des activités d'environ 30% des ventes. Les revenus anticipés sont inférieurs de 3% aux attentes du marché et le consensus s'élève à 31,2% pour la marge. En 2022, il cible des ventes supérieures à 2,8 milliards d'euros et une marge opérationnelle des activités supérieure à 28% des ventes.

Le résultat opérationnel des activités a augmenté de 18,6% à 782,6 millions d'euros. Il a représenté 30,4% des ventes, en hausse de 0,7 point.

Les ventes du groupe ont atteint 2,576 milliards d'euros, en croissance de 15,8%, soit de +14,8% à taux de change et périmètre de consolidation constants. La croissance a été tirée par les revenus de Médecine de Spécialité, en augmentation de 17,2% en comparable à 2,3 milliards d'euros.

Les ventes de Santé Familiale ont reculé de 1,2% à 276,8 milliards d'euros à données comparables.

Le groupe pharmaceutique propose de distribuer aux actionnaires 1 euro par action au titre de l'exercice 2019, en ligne avec l'année précédente.

