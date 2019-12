Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 09/12/2019 à 12:52









(CercleFinance.com) - Ipsen recule de 2,3% sur fond de propos de Barclays qui dégrade sa recommandation de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne' et son objectif de cours de 130 à 90 euros sur le titre du laboratoire pharmaceutique. 'Si nous voyons encore un chemin positif à plus long terme pour Ipsen, nous nous attendons à ce que l'incertitude s'ajoutant maintenant avec palovarotene va encore amplifier les problèmes de durabilité de Somatuline', prévient le broker. Aussi, Barclays pense que le titre Ipsen aura des difficultés à attirer des investisseurs supplémentaires jusqu'à ce que l'on obtienne des éclaircissements sur au moins l'un (sinon l'ensemble) de ces problèmes.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris -1.13%