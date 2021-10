Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : objectifs fixés contre le réchauffement climatique information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - A quelques semaines de la conférence COP26 qui se tiendra à Glasgow, au Royaume-Uni, Ipsen indique avoir rejoint l'initiative Business Ambition for 1.5°C et s'engager à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) sur la base d'une approche scientifique. Il vise à réduire de moitié les émissions absolues de GES de ses infrastructures et de sa flotte automobile (scopes 1 et 2) d'ici 2030. Il prévoit aussi de travailler avec ses partenaires pour réduire les émissions de scope 3 (objectifs fondés sur des données scientifiques). Le laboratoire pharmaceutique souligne que plus de 85% de sa consommation mondiale d'électricité est issue de sources d'énergie renouvelables et qu'il investit dans des technologies innovantes de récupération de chaleur.

