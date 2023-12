Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen: objectifs fixés à horizon 2027 information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Ipsen indique viser une croissance moyenne des ventes totales d'au moins 7% par an pour la période 2023-27 à taux de change constants, et une marge opérationnelle des activités d'au moins 32% des ventes totales en 2027.



Le laboratoire pharmaceutique revendique 'plusieurs lancements en cours et potentiels à court terme, dont Onivyde, Bylvay, elafibranor et Sohonos, ainsi que de nombreuses avancées dans le portefeuille R&D à moyen terme'.



Ipsen affiche aussi une 'feuille de route RSE avec les objectifs ambitieux de Génération Ipsen pour un changement positif afin d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2045 et promouvoir une culture centrée sur les patients et pour la société'.





