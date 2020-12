Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : objectif de croissance du CA sur 2020-24 Cercle Finance • 01/12/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son Capital Markets Day sous format virtuel, Ipsen indique viser pour la période 2020-2024 un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires entre +2 et +5%, en incluant l'approbation potentielle d'indications supplémentaires. Le laboratoire prévoit une réduction des frais de vente et des frais généraux et administratifs en pourcentage des ventes nettes, permettant une augmentation des efforts de R&D en pourcentage du chiffre d'affaires pour renforcer la stratégie d'innovation externe. D'ici 2024 et afin de mener à bien sa stratégie d'innovation externe, priorité en matière d'allocation de capital, Ipsen prévoit de porter à trois milliards d'euro sa capacité d'investissement dans la croissance de son portefeuille de R&D, hors toute cession d'actifs.

