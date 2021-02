Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ipsen : nouvelles données positives pour Cabometyx Cercle Finance • 09/02/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la première présentation de nouvelles analyses positives de l'étude pivotale de phase III CheckMate-9ER, évaluant l'association de son Cabometyx avec Opdivo par rapport au sunitinib dans le traitement en première ligne du carcinome du rein avancé. Sur une période de suivi médiane de deux ans, cette association continue ainsi de démontrer une survie sans progression, une survie globale et un taux de réponse objective supérieurs par rapport au sunitinib. Les patients traités par Cabometyx en association avec Opdivo rapportent une amélioration significative de la qualité de vie liée à la santé par rapport au sunitinib dans une analyse distincte de CheckMate-9ER.

Valeurs associées IPSEN Euronext Paris 0.00%